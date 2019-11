Un diputado italiano le pidió matrimonio a su pareja en plena sesión

El Parlamento italiano hoy fue noticia. No por un proyecto de ley, tampoco por una votación ajustada ni por alguna pieza de oratoria política que merezca un lugar en el recuerdo colectivo. Sí por una ocurrencia. Porque el diputado Flavio Di Muro, que representa el partido de la Liga, aprovechó en plena sesión cuando le dieron el uso de la palabra para formalizar una propuesta de matrimonio a su novia. Sí, en la mismísima sede de la Cámara Baja italiana.

"Siento interrumpir el trabajo del Aula, pero tengan respeto, porque para mí hoy es un día diferente, un día especial, me dirijo hacia la tribuna para decir: Elisa, ¿te quieres casar conmigo?", dijo Di Muro, al tiempo que mostraba el anillo hacia la tribuna de invitados donde se encontraba su novia.

Aunque varios diputados se pusieron a aplaudir, el presidente de la Cámara Roberto Fico no aprobó el gesto: "Diputado Di Muro, lo entiendo todo, pero usar una intervención para eso no me parece absolutamente apropiado".

El fastidio del presidente de la Cámara también se hizo evidente porque el orden del día era examinar una propuesta de decreto de ley para las zonas afectadas por los terremotos, un tema con mucha sensibilidad social.

Embed

Más tarde el diputado le comunicó eufórico a los periodistas que lo aguardaban que su novia aceptó la propuesta.

No es el primer caso cuando los diputados usan las aulas parlamentarias para fines románticos.

En diciembre de 2017 el diputado australiano Tim Wilson pidió la mano de su pareja Ryan Patrick Bolger durante los debates sobre la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo.