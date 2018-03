Un delincuente se hizo pasar por un cliente para robar una peluquería

"No me alcanzó a robar gracias a Dios". Con esta frase una peluquera santafesina cerró el relato de un intento de robo de un supuesto cliente. El hecho se registró en un salón unisex del barrio Candioti Norte, de la ciudad de Santa Fe.

Según contó la peluquera, un joven vestido con una bermuda de jean y una remera blanca pidió ingresar al local y simuló ser un cliente más. Con sospechas y algo de miedo, Lorena confió igual y le abrió la puerta del comercio.

El muchacho pidió cortarse el cabello mientras otra clienta esperaba en el salón también para ser atendida. Con el correr de los minutos, las sospechas iban a confirmarse en la peluquería.

"Estaba con la mano en la cintura en todo momento y yo me di cuenta. En ese momento, llegó la pareja de mi clienta y yo le dije pasá y cuando le dije así, el ladrón se levantó con algo en la mano, que no llegamos a ver qué era, y salió corriendo", aseguró la dueña del salón.

"No nos alcanzó a hacer nada, simplemente se fue. Cuando el chico que vino a buscar a mi clienta lo comenzó a seguir, el ladrón se dio vuelta y nos miraba, como desafiándonos", agregó la peluquera. "No me alcanzó a robar, gracias a Dios", destacó Lorena.