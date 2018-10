Un cura de San Juan renunció tras un escándalo sexual por WhatsApp

El cura de la parroquia Santa teresita de Jesús, en San Juan, renunció a su cargo luego de que se difundieran mensajes privados de índole sexual que habría mantenido con un muchacho de veinte años.

"He usado las redes de manera indebida", sostuvo el cura José Ortega, conocido por los feligreses como Padre Pepe, en un video que él mismo difundió.

Tras su dimisión, las autoridades eclesiásticas emitieron un comunicado en el que aseguraron que Ortega dejaba la capilla para "realizar un camino de conversión interior".

Todo sucedió después de que un usuario de Facebook, bajo el seudónimo de Triqueta Diversx, hiciera pública la charla de WhatsApp con el Padre Pepe. Triqueta Diversx contó que un amigo le comentó que recibía durante la madrugada mensajes del cura sanjuanino. Fue cuando decidió hacerse pasar por su amigo y reemplazarlo en un diálogo con el cura.

"Copié el número y creé un personaje similar al de mi amigo: joven, delicado, con aires de pureza e inocencia de una tierna edad, pulcro, cuerpo delgado y atlético. El perfil ideal para quienes se forman en la homoeroticidad de la belleza del mancebo griego", escribió en Facebook, tras lo cual concertó una cita con el religioso, quien dio paso —según explica el usuario de Facebook— a "la lujuria clerical cazadora de pequeños jóvenes (hay registro de audios con la voz de Ortega). Llegó al lugar pautado, tomé las fotos y me retiré", concluyó Triqueta Diversx.

En las imágenes publicadas en el perfil, se puede ver el diálogo que incluyó intercambio de imágenes y frases como "estoy muy caliente" por parte de Ortega.

Luego de difundirse estos mensajes, el religioso renunció.

En su descargo se dirigió a "la comunidad de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús" y sostuvo: "Debido a una mala conducta mía, que no corresponde a un sacerdote, he usado las redes de manera indebida, haciendo propuestas que no corresponden a mi condición de célibe y como esto ha tomado estado público y ha provocado escándalo y se ha viralizado es que he tomado la decisión de renunciar como cura párroco y también a todas las tareas y oficios que se me han encomendado dentro de la iglesia".