Un camión embistió a los autos en una estación de peaje

Un impactante siniestro vial se registró en Córdoba cuando un camión embistió a dos autos que estaban en la fila de un peaje de la ruta provincial 6, a la altura de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, ubicada a unos 180 kilómetros de la capital provincial.

El incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad de la estación de peaje. No hubo heridos de gravedad. Se investiga por qué el conductor del transporte de carga no disminuyó la velocidad antes de llegar a la cabina de pago ubicada en la carretera.

De acuerdo al relato de los testigos, el camionero argumentó que se quedó sin frenos cuando se estaba acercando a la fila de autos y no pudo detener el vehículo. No obstante, la Fiscalía a cargo de la investigación no descartó la hipótesis de que se haya distraído.

En las imágenes se puede observar cómo los dos vehículos estaban en hilera esperando su turno para pagar el peaje son impactados de lleno por un camión de gran porte que llega desde atrás y arrastra varios metros a los automóviles.