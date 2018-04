El venezolano Hugo Marino, experto en buceo e investigación subacuática, asegura que puede encontrar el submarino ARA San Juan "en un plazo de cien días". Le ofreció al ministro de Defensa, Oscar Aguad, sus servicios con un equipo de ocho ingenieros especializados , un equipamiento tecnológico preparado para sumergirse más de 1000 metros de profundidad y un presupuesto de 3,8 millones de dólares.

"El tiempo previsto no es aleatorio. Surge de un cálculo sobre la superficie sometida a la búsqueda, unas 1600 millas marinas, velocidad de 4,5 nudos y un tiempo adicional por eventuales contratiempos climáticos", explicó Marino a La Nación que dijo: "Somos aventureros. Somos buscadores de naufragios".

Video del ARA San Juan



"Tenemos personal muy especializado, disciplinado y los equipos más sofisticados. No creo en desapariciones. El submarino no vuela. En algún sitio está. Es probable que hayan pasado varias veces por encima del ARA San Juan y no lo hayan detectado. No es que hayan buscado mal. Tal vez no contaban con los equipos adecuados", explicó.

"Las causas se sabrán cuando aparezca, hay que dar un paso por vez. Nosotros hemos encontrado un avión a 1000 metros de profundidad entero y otro en 72 partes, en aguas internacionales, entre Trinidad y Venezuela", contó.