Un barrendero le salvó la vida a un nene al practicarle reanimación

Cuando ya el chico estaba bien, el médico que lo atendió salió a preguntarle si era el padre y él le explicó que no y contó lo sucedido.

¿Sabés hacer Reanimación Cardiopulmonar?, preguntó el médico y Alcides le respondió: "no, sólo lo que siempre vi por televisión, la verdad es que hice lo que me salió", con una sonrisa el profesional le dijo que si él no hubiera intervenido y hecho lo que hizo, Noa no hubiese sobrevivido.

En ese momento, llegó la mamá de Noa, ahogada en llanto y desesperada, y se reencontró con su hijo ya recuperado.

barrendero.jpg Alcídes Velázquez, de barrendero a héroe en Pilar.



Con Noa ya mejor y con su mamá, Alcides se fue en busca de sus elementos de trabajo que había dejado frente a la casa del chico y siguió su jornada laboral, cuando terminó su horario, se dirigió al hospital para ver cómo estaba el chico.

"Me encontré con la noticia de que le habían dado el alta, así que me fui hasta la casa y la mamá me dijo que estaba bien. Así que me fui tranquilo a mi casa", contó Alcides, que ya no será sólo "el barrendero del barrio", desde ayer es el "héroe" que trabaja de barrendero en el barrio.

Reconocimiento

Desde Transur se mostraron conmovidos y orgullosos de la actitud que tuvo Alcides Velásquez y remarcaron que "será reconocido por el gesto heroico que realizó".