Un avión de Flybondi rozó la pista y no pudo despegar

Un avión Boeing 737-800 de la low cost Flybondi que se aprestaba a despegar en el aeropuerto de Puerto Iguazú, tocó con la parte posterior del fuselaje con la pista y debió abortar la maniobra. Se trata del vuelo FO 5433, que debía despegar rumbo a Córdoba a las 23:30 del domingo.

El incidente ocurrió ayer, a las 23:30 con el vuelo FO5433. Según un comunicado difundido por la empresa, la aeronave Boeing 737-800 sufrió una "falla técnica durante el proceso de despegue", por lo que debió suspender el vuelo.

Los investigadores manejan dos hipótesis: una mala distribución de la carga de la bodega o bien que el piloto haya imprimido demasiada potencia a los motores al momento del despegue, provocando lo que en la jerga se llama tailstrike.

El secretario general de APLA, Pablo Biró, aseguró que fue "un milagro" que el incidente no pasara a mayores. "Esto es un accidente grave. No es usual de ninguna manera que el impacto de la cola ocurra así, es una emergencia, claramente. Seguramente van a investigar el peso y el balanceo, si el avión no estaba mal cargado, si no pusieron los pasajeros atrás y la carga adelante", sostuvo el sindicalista en declaraciones a C5N.