Agustín Bautista tiene nueve años y vive con sus padres en una humilde casa de La Carlota, en el sur de Córdoba. La semana pasada volvió a su casa llorando porque había encontrado una billetera con 25 mil pesos y quería encontrar al dueño para devolversela.

"Cuando Agustín llegó a casa con una billetera lloraba porque pensó que nosotros no la íbamos a devolver", dijo Verónica, su mamá. "Llegó asustado, no sabíamos qué le había pasado. me dijo que no nos íbamos a quedar con la plata", agregó.

Entonces su mamá comenzó una campaña para ayudar a su hijo a encontrar al dueño de la billetera, tal como Agustín quería. Así fue como el damnificado recuperó los 25 mil pesos. El hombre había perdido el monto en un descuido cuando lo guardaba en su bolsillo.

El noble gesto fue reconocido por la Policía Departamental en un acto que se organizó en el salón de usos múltiples del centro educativo María Teresa Bedoni donde Agustín cursa cuarto grado. En el homenaje estuvieron presentes sus padres, hermanos y compañeros de clase.

Por su honestidad, las autoridades le regalaron pelotas, botines y otros obsequios. También una ayuda económica de 15 mil pesos gestionados por la Capellanía del Departamento Juárez Celman, dinero que la mamá del pequeño utilizará para comprarse una cocina industrial y cocinar allí tortas fritas y pan casero que vende.