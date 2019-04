Tuvo una corazonada, apostó por Tiger Woods y ahora es millonario

Tiger Woods iba a jugar el Masters de Augusta frente a sus hijos. Ese era el dato que necesitaba James Aducci para apostar todos sus ahorros por el famoso golfista, convencido de que era el momento en que Woods iba a retomar aquella vieja costumbre de ganar Majors. Finalmente lo hizo. Y Aducci ganó 1.250.000 dólares.

La apuesta lógica hubiese sido ir en contra de Woods, pero Aducci estaba seguro de que el golfista tenía un as bajo la manga. "Un mes antes sabía qué iba a hacer. Estuve pensando mucho esto. Vi las performances de Tiger en el Tour Championship, y las cosas parecían salirle. Tomé en cuenta eso y otros factores que no puedes obviar", sostuvo el hombre, de 39 años.

Pero Aducci tenía además una corazonada: "No era un tema estadístico para mí; el hecho de que iba a ser su primer Major frente a sus hijos me convenció de que lo ganaría".

Así fue como este apostador puso 85 mil dólares a manos de Tiger Woods, que pagaba 14-1. Jamás antes había jugado por plata. "Aposté todo lo que tenía y me podía permitir perder. Solo pensé que Tiger estaba predestinado para ganar el Masters de Augusta", dijo.

Así es como la historia llegó a su final feliz, con la victoria de Woods y la casa de apuestas William Hill de Estados Unidos entregándole a Adducci un cheque por 1.275.000 dólares, el premio individual más grande en una apuesta de golf en la historia.

El director de operaciones de William Hill en Estados Unidos, Nick Bogdanovich, celebró el gran regreso de Tiger Woods pero admitió que no fue fácil para la empresa pagar esa apuesta. "Es un día doloroso para William Hill, es nuestra mayor pérdida, pero es un gran día para el golf", manifestó.

Pero antes de todo esto, Aducci tuvo que convencer a su esposa de que estaba haciendo lo correcto. "Ella me dijo: «No puedo evitar que lo hagas, porque si Tiger Woods gana nunca me lo voy a perdonar»", contó el afortunado apostador, que ahora utilizará el dinero para saldar su deuda hipotecaria, dos préstamos de autos y un deuda de 25 mil dólares que había contraído hace cuatro meses para afrontar negocios familiares. Con el dinero sobrante, dijo, hará algunas inversiones, aunque todavía no tiene demasiado en claro cuál será su nueva "apuesta".