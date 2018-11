El actor y humorista Tristán protagonizó hoy un incidente en su departamento del barrio porteño de Recoleta luego de una discusión con uno de sus hijos, a raíz de la cual intervino preventivamente la policía, informaron fuentes de la fuerza.

Si bien la participación de efectivos de la Policía de la Ciudad se inició por una denuncia al 911 realizada por uno de los hijos del actor, que afirmó que su padre le apuntó con un arma de fuego a su hermano, luego tanto el denunciante como el otro hijo de Tristán minimizaron el hecho ante la prensa.

Además, la policía revisó el departamento y no encontró ningún arma ni nada que llamara la atención.

El hecho ocurrió en un departamento del décimo piso de la calle Beruti 2485, entre avenida Pueyrredón y Larrea, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 2A fueron convocados tras el llamado de un hijo del humorista y de vecinos.

"Tuve un pequeño altercado con mi hijo. Son problemas familiares y él decidió irse y se fue a la casa de la mamá que vive en la calle Alsina con el otro hermano", dijo Tristán esta mañana a Radio 10.

El humorista, cuyo nombre completo es Tristán Díaz Campos (82), negó tener Alzehimer y reiteró que "fue una discusión familiar, lo que puede pasar en cualquier casa".

Además, dijo que no estuvo atrincherado, sino que sólo cerró la puerta y negó tener armas de fuego.

"No tengo armas. Acaba de revisar el personal de la policía todo y no tengo ningún arma", afirmó.

Voceros policiales indicaron que todo se debió a una pelea que el actor tuvo con su hijo Federico Díaz Campos, quien convive con él desde el mes de febrero en ese departamento.

Este hijo le avisó a uno de sus hermanos que su padre lo había echado de la casa y que le había mostrado un arma, por lo que la familia dio aviso a la policía.

"Mi padre se encerró en el departamento, a mi hermano lo acaba de apuntar con un arma y lo quiso tirar del décimo piso", dijo Hernán, el otro hijo del actor, en el audio del llamado al 911 al que tuvo acceso Télam.

"Tenemos miedo porque va a prender fuego todo, está sacado y tiene un arma. Está encerrado atrincherado arriba y tenemos miedo de que haya hecho algo", agregó el hijo denunciante en la denuncia telefónica.

A raíz de ello, los policías porteños que llegaron al domicilio lograron que Tristán se despertara y les abriera la puerta.

El humorista fue examinado por un médico de una ambulancia del SAME que fue convocada al lugar y, más tarde, trasladado hasta el Hospital Fernández para un chequeo médico de rutina.

Por orden del fiscal de turno, se ordenó revisar la propiedad en presencia de dos testigos para buscar el arma de fuego que había mencionado el hijo, pero la requisa dio resultado negativo.

Pese a lo que quedó registrado en el 911, los dos hijos de Tristán, es decir, tanto el que convive con el actor como quien llamó a la policía, salieron a aclarar ante la prensa que todo se debió a un malentendido y que nunca hubo un arma.

"Capaz que yo asustando a las 5 de la mañana, del susto y por pánico, dije algo de más, pero no había armas. Armas no dije para nada", afirmó Hernán al canal TN.

En tanto, Federico, el joven del incidente, desmintió cualquier conflicto con su padre y negó que éste haya estado armado o atrincherado.

"No sé de dónde salió esa palabra. Sí tuvimos el susto de que no te atendiera por una hora, porque el timbre está en la cocina y la habitación está a 20 metros. No abría y por protocolo llamamos a la comisaría y vinieron la ambulancia y los bomberos", explicó.



Federico afirmó que cuando llegaron los bomberos, policías y la ambulancia, su padre se despertó y él mismo abrió la puerta.

Por último, exhibió una credencial de portación de su padre pero aclaró que si bien hace muchos años tenía dos armas, "las devolvió porque no las puede usar".