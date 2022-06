"Al principio era bronca total y después angustia porque no entendía qué había pasado", contó el joven de 20 años, quien debido a la agresión no pudo cumplir con su agenda como esquiador alpino profesional.

Tiziano pasó por dos intervenciones quirúrgicas, luego de que los médicos encontraran otra fisura en la mandíbula, y la semana próxima tiene programada otra cirugía para retirarle cuatro tornillos.

"Las primeras dos semanas me pusieron unas gomas que me cerraban la boca y no podía ni hablar ni comer nada", dijo en una entrevista que le concedió a El Trece, y añadió: "Los primeros días fueron complicados, estuve muy angustiado y tuve subidas y bajadas".

Dijo que atravesó "distintas etapas. Al principio era bronca total y después angustia porque no entendía qué había pasado. Le buscaba una explicación lógica, un por qué, eso era lo que más me costaba entender".

"Me costaba muchísimo comer, hablar, tomar agua, como tenía la panza vacía los medicamentos me hacían doler la panza, después me agarraba fiebre... era malhumor todo el tiempo", sostuvo, además de recordar que tenía compromisos deportivos que no pudo cumplir. "El viernes de esa semana me iba a ir con la selección de esquí de pretemporada a Francia", contó.

Indicó que tiene por delante "tres semanas más o un mes de recuperación" y remarcó que ya pudo "entrenar algunas cosas sin impacto como para empezar a hacer algo".

Al momento de repasar el episodio, Tiziano dijo que su familia viajó a Rosario ya que "hacía como tres o cuatro años" que no lo hacían, y planeaban festejar el cumpleaños de su abuela.

En la madrugada de aquel domingo, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier estaba con su hermano en Brown y Salta esperando a una amiga. "Cruzamos la calle y escuché a alguien que me dijo: hey, Tincho. Cuando lo miré me comí un golpe. Al primero que me pega nunca lo vi, no podría reconocerlo, no sé ni cómo estaba vestido", repasó. Luego, antes de que pudiera reaccionar, otra persona también lo golpeó en la cara.

"Tengo una imagen como de costado en la que vi que estos dos chicos se le fueron encima a mi hermano y en lo único que pensé fue en sacarlo de ahí", sostuvo, y completó: "Justo cuando se acercaron lo pude empujar, lo traje conmigo y salimos corriendo".

Luego fue el turno de avisarle a su madre lo que había ocurrido. "Llamamos a mamá para contarle, fue una llamada terrible. Lo único que le decía era: vengan porque tenemos que ir al hospital".

"Nunca me habían dicho Tincho. Pero estas cosas pasan, no soy el primero y lamentablemente no creo que sea el último. Hoy hay muchísima violencia, no creo que me hayan pegado porque sabían quiénes eran mis papás, entonces ese chico al que le pegan podría haber sido cualquiera", sostuvo.

Tiziano señaló que "lo peor ya pasó. Me dicen que cada día voy a estar un poco mejor"

"Ya pasó, ya está, ahora estoy pensando en recuperarme", concluyó.