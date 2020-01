Thomas Markle dijo que su hija Meghan está destruyendo la corona británica

Meghan Markle todavía es la duquesa de Sussex, por ser la esposa del príncipe Harry. Pero la pareja ya anunció su decidió de abandonar su posición dentro de la realeza británica, resolución que generó una gran grieta a nivel mundial, con gente a favor y gente en contra. Lo que nunca esperó Meghan es quién sería su principal detractor: su propio padre.

Thomas Markle fue el protagonista central de "Thomas Markle: My Story", el documental que emitió el británico Channel 5, en la que el papá de Meghan se despachó contra su hija sin reprimir sus sentimientos.

Thomas Markle aseguró que su hija y Harry “están destruyendo" la corona británica. "La están convirtiendo en Walmart", sostuvo, comparándola con la cadena de supermercados.

Dijo además que "toda joven quiere convertirse en princesa. Ella lo consiguió y ahora lo está desechando, y parece que lo está haciendo por dinero", manifestó.

Thomas también defendió su posición de recibir dinro a cambio de la entrevista de Channel 5. "No me importa; en este punto, me lo deben. La familia real me lo debe, Harry me lo debe, Meghan me lo debe. Por lo que he pasado debería ser recompensado. Mi hija me dijo que cuando llegue a mi último año me cuidará: ahora estoy en mi último año, es hora de cuidar a papá", remató.