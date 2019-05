Thelma Fardin sacudió Twitter con un mensaje contra el abuso sexual

La actriz Thelma Fardin publicó anoche un mensaje en Twitter en el que llamó a reflexionar sobre las situaciones de abuso y pidió que las críticas que se realicen ante situaciones similares a las suyas sean constructivas. El año pasado, ella denunció penalmente por violación a Juan Darthés.

"Las embestidas desde afuera son tantas, tan brutales y de tanto poder, qué es imperiosa la necesidad de no golpearnos entre nosotras. Críticas constructivas y espacios de reflexión son bienvenidos, deditos levantados no. El enemigo sigue siendo el sistema, no perdamos el foco", publicó Fardin en su cuenta en la red social.

Rápidamente la publicación que realizó alcanzó un centenar de interacciones, con retuits, "me gusta", y diferentes comentarios por parte de los usuarios.

La última semana, la intérprete, fue una de las grandes atracciones de La Feria del Libro en La Rural con la presentación de su libro "El arte de no callar".

En una entrevista habló de la continuidad de su causa contra Darthés: "Hoy por hoy se está tomando testimoniales acá en Argentina. Nicaragua pidió que se produzca prueba vía cancillería, así que se va a producir prueba en Argentina".

"Los tiempos de la justicia nada tienen que ver con los tiempos que creemos. Muchas veces se habla sin saber y una de las cosas más complejas es el sistema judicial al que nos enfrentamos", dijo además.

Así mismo afirmó: "Ni hablar que yo tengo mi causa en otro país y tiene que interactuar la justicia nicaraguense asistida por la justicia argentina".