Thelma Fardin repudió al senador tucumano Joge Alperovich

La actriz Thelma Fardin fustigó al senador por Tucumán José Alperovich por haber publicado el nombre de la sobrina que lo denunció por violación, destacó la importancia que tiene respetar el anonimato de las víctimas de abuso sexual y le reclamó al legislador tucumano que borre de inmediato el nombre de la denunciante.

"Lo más loable y lo mejor que nos podría pasar como sociedad es que le permitamos el anonimato a esta denunciante", señaló Fardin anoche en “La cornisa”, aunque aclaró que, en su caso, la exposición la protegió: "Para mí fue necesaria, y fue una herramienta que usamos por nuestra capacidad de visibilidad que nos da nuestra profesión como actrices argentinas".

Asimismo, señaló: “Tengo la posibilidad de hacerme cargo del lugar en el que me tocó quedar porque tengo las herramientas. Soy una afortunada de la gente que me rodeó: me puedo tomar un café con (Luciana) Peker, gente con formación más amplia que la mía y que me abre el camino. Aprendimos la necesidad de ser una red, que me contuvo a mí, y ahora me toca ser un eslabón más”.

Thelma Fardín contó cómo cambió su vida después de la denuncia contra Juan Darthés: "La organización colectiva para luchar en pos de conquistar más derechos cambió mi vida por completo. Desde mi vida como actriz se sumó esta pata militante"

También, advirtió: “Mi caso lo usamos mucho para contar el proceso al que se enfrenta cualquier víctima. Esto que hacen en cuanto a deslegitimar la palabra en relación a las decisiones personales de la vida íntima, cosas que ni siquiera son verdad. En cuanto a lo legal es el único tipo de delito que la pericia primero se realiza sobre la víctima.

Antes de presentarse en el programa de América, Fardin, quien denunció públicamente al actor Juan Darthés por violación, posteó una serie de tuits con su posición respecto del caso Alperovich.

Repudio a @JAlperovichOk qué demuestra una vez más su misoginia exponiendo el nombre de la denunciante. Estemos a la altura esta vez y permitámosle el anonimato! Que ningún medio levante su nombre, demostremos que crecimos. ALPEROVICH BORRA EL NOMBRE YA #Alperovich — Thelma Fardin (@soythelmafardin) November 22, 2019

“Valiente la sobrina de @JAlperovichOk, se animó a denunciarlo apropiándose de su historia, poniéndole nombre y apellido al monstruo que le quitaba la libertad. Nos tenemos, no nos callamos más, estamos sanando juntas”, escribió.

Y agregó: “Repudio a @JAlperovichOk, que demuestra una vez más su misoginia exponiendo el nombre de la denunciante. ¡Estemos a la altura esta vez y permitámosle el anonimato! Que ningún medio levante su nombre, demostremos que crecimos. Alperovich borrá el nombre ya”, posteó la intérprete.