Thelma Fardín celebró la orden de captura a Juan Darthes

Thelma Fardin celebró el pedido de detención que libró la Justicia de Nicaragua contra Juan Darthés en el marco de la causa por abuso sexual que se le sigue al actor. "Soy un afortunada, fui escuchada por todos, hasta por el sistema, pero esa no es la realidad de la mayoría de las mujeres que enfrentan estos delitos", comentó la intérprete.

"Si hay algo que no soy es única, éste es un problema que atraviesa a toda la sociedad", afirmó la intérprete anoche en América. Y agregó: "La noticia me agarra en un momento en que pude volver a la profesión a actuar. Cuando surgió la acusación también estaba filmando una película, contenida por un equipo", valoró Fardin.

Fardin estrenó ayer la obra de teatro Nahuelito, en Buenos Aires. En ese sentido, se quejó de lo difícil que resulta para el mundo del espectáculos sobrevivir en tiempos de crisis como el que atraviesa en este momento el país. "El primer lugar donde la gente recorta gastos es en el entretenimiento", se lamentó.

Fardin dijo que lo vivido en el último año la cambió. "Hay algo que me va a acompañar para siempre. Ahora la militancia feminista ocupa el mismo espacio que la actuación, a lo que me dedico desde los 6 años. Entiendo el peso que tiene mi caso para la sociedad y que sirva para trabajar sobre una realidad que no es la de todas", sostuvo.

Vale recordar que el 11 de diciembre del año pasado el colectivo de mujeres dio una conferencia de prensa en la que Fardin hizo pública una denuncia de abuso sexual contra Darthés, por una violación que sufrió cuando ella tenía 16 años y ambos participaban de la una gira de la serie “Patito Feo”.

"Cuesta esperar los tiempos de la Justicia, fueron 11 meses de incertidumbre. Esto tiene un costo personal, se hacen públicas las pericias físicas y psiquiátricas. Espero que vayamos avanzando y que no haya necesidad de hacer una movida como la que hicimos", destacó la actriz, que, pese a la demora, expresó que confía en la Justicia.

"Cuando uno va a las estadísticas se termina de armar una idea más concreta de la realidad. De mil casos de abuso sexual, apenas 100 tienen una denuncia concreta y solo uno llega a condena", concluyó Fardin.