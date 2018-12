Tenía 18 años y se suicidó tras una falsa denuncia de abuso sexual

Un chico de 18 años se suicidó en Bariloche después de que una amiga lo denunciara por un falso caso de abuso.

Agustín Muñoz se suicidó el 22 de diciembre, luego de una depresión profunda, a nueve días de que su amiga Annie difundiera en las redes un inexistente abuso en su contra. Lo que en realidad había sucedido es que los adolescentes mantuvieron una discusión y la menor decidió vengarse con una inesperada denuncia en Instagram, que se viralizó.

Agustín se enteró en una marcha Contra el Abuso en la que él mismo participaba, el 12 de diciembre pasado en Bariloche, del escrache de Annie. Los manifestantes gritaron su nombre mientras caminaban por las calles de la ciudad. El joven se marchó a su casa y se encerró para iniciar un proceso de abandono, según contaron sus progenitores. Finalmente, se quitó la vida el 22 de diciembre.

Días antes, el 13 de diciembre, la chica le pidió disculpas a la madre del joven y le aseguró que daría a conocer la verdad, lo mismo que le dijo al propio Agustín en un diálogo por chat. "¿De qué manera lo arreglamos? La verdad que no quiero más quilombos", le dice Annie. "En la justicia", contesta el joven. "No, no puedo, disculpa pero posta que no. Bueno, lo arreglo como pueda, lo hago. Bueno, principalmente me disculpo con vos, de algún modo lo arreglo", insiste ella.

Las chica finalmente se disculpó a través de las redes sociales, pero no fue suficiente para que el chico saliera de su estado depresivo y finalmente decidiera suicidarse.