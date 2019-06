La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires resolvió suspender por 90 días a un juez que fue asaltado después de tener relaciones sexuales con una prostituta en una casa de citas.

El magistrado sancionado es Onildo Osvaldo Stemphelet, de Bahía Blanca, quien denunció que le robaron 3 mil pesos efectivo y la tarjeta de crédito. En principio, parecía un hecho de inseguridad más, pero dos semanas después se supo que el delito ocurrió en un burdel.

Además de aplicarle la sanción, el máximo tribunal bonaerense le dio lugar al Procurador General para que evalúe si corresponde formular alguna otra acusación, reveló el portal La Brújula 24 de esa ciudad bonarense.

La resolución resalta la gravedad del hecho, "referidos a presuntas infracciones a las normas éticas de convivencia social en el comportamiento del doctor Stemphelet, titular del Juzgado de Ejecución en lo Penal N° 2 del Departamento Judicial" de la ciudad.

El hecho ocurrió el 15 de mayo pasado en un domicilio ubicado e Rivadavia al 2200. Fue el propio magistrado quien se comunicó con el 911 al advertir que le faltaban sus cosas y esperó en la vereda la llegada del patrullero. De acuerdo a su declaración en ese momento ante los efectivos, después de tener un encuentro sexual con una prostituta se dispuso a pagar por los servicios y recién entonces se dio cuenta que le habían robado las pertenencias que tenía guardadas en los bolsillos del pantalón que había dejado en una silla.

Después de registrar el lugar y las pocas prendas que vestía la mujer con la cual había tenido sexo el juez, los policías no lograron encontrar las pertenencias de Stemphelet, que los esperaba ansioso en la calle. A la trabajadora sexual, apodada "Gatúbela", la trasladaron igualmente a la comisaría para identificarla y la liberaron poco después.

Stemphelet, según publica el portal local, prefirió no hacer la denuncia oficial argumentando que seguiría el caso con sus "contactos en la Justicia”. Después de que se filtraran los hechos, intentó evadir a los medios. "No voy a decir absolutamente nada de ese tema. No confirmo ni niego nada, no voy a hablar del tema. No tiene asidero lo que diga o deje de decir", advirtió el juez