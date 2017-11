Susana reveló que terminó internada en la clínica Fleni por culpa de Giselle Rímolo

Susana Giménez contó por primera vez que fue víctima de Giselle Rímolo, la falsa médica que fue detenida recientemente. Durante la entrevista que le realizó esta noche a Silvia Süller en su programa, la diva confesó lo que vivió, algo que hasta ahora había callado.

Susana reveló que visitó a Rímolo en la casa de Silvio Soldán y ella le dio unas pastillas para adelgazar. En un principio ella no las tomó pero un día decidió probar una. "Llegué al canal, me agarró un dolor de cabeza que casi me muero. Vinieron todos, yo le dije a mi asistente que no era un dolor de cabeza normal", contó.

Llamaron al médico y se dieron cuenta de que Su tenía 20 de presión, cuando normalmente tiene 9. "Tenía un derrame en el cerebro, una venita se rompió por la presión", contó la diva. Estuvo internada una semana en la clínica Fleni y no tuvo consecuencias. Cuando analizaron la pastilla los médicos determinaron que eso fue lo que causó el daño. "Tenía fenilpropamilamina, algo que ahora está prohibido en todo el mundo", detalló.

"Me da vergüenza decir que había ido a ese lugar, por eso no lo dije. No fui a la clínica, fui a lo de Soldán", contó Su, que decidió no hacer ninguna denuncia ni encarar a Rímolo.