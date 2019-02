"Casco de un soldado argentino en la batalla de Monte Longdon de Malvinas. Regimiento de paracaidistas". Así se anuncia la subasta en portal online eBay. El casco le salvó la vida a soldado Jorge "Beto" Altieri de la compañía de paracaidistas que combatió en esa histórica y sangrienta batalla cuerpo a cuerpo en el archipiélago.

Hace tiempo que busca recuperarlo, pero piden cerca de medio millón de pesos, el equivalente a 10.500 libras esterlinas (13.700 dólares), por eso evalúa mandarle una carta a la reina Isabel II para que lo ayude a volver a contar con el pertrecho de guerra.

Además, la publicación aclara que el soldado está vivo y aprovecha para hacer una reseña de la historia del veterano en las islas, al tiempo que precisa los detalles del casco.

"El soldado argentino está vivo y bien, por lo que, desde un punto de vista histórico, este casco tiene en mi opinión un precio conservador. Una rara oportunidad de poseer una pieza impresionante de la historia militar de la infame y sangrienta Batalla de Monte Longdon, que tuvo lugar los días 11 y 12 de Junio de 1982, durante la Guerra de Malvinas. VGM Jorge Beto Altieri, recibió severas lesiones en la cabeza causadas por la metralla de los morteros británicos", describe el vendedor, Bruce, cuyo nombre de usuario es Blackrottie.





casco4.jpg



El combatiente de Malvinas aclaró que no es la primera vez que subastan su casco. En una oportunidad intentó comprarlo, pero, cuando faltaba muy poco para el cierre de la subasta, un británico ofreció el triple de dinero y se lo llevó.



casco2.jpg



"Me dijeron que hay tratados internacionales que determinan que si se encuentran elementos de guerra y su dueño es identificado, se le deben devolver. Pero en este caso aun no pasó", comentó a Infobae Altieri. El casco lleva su nombre y aún conserva la perforación provocada por las esquirlas de mortero, lo cual también provocó lesiones neuromotrices irreversibles.

Con respecto al momento del disparo, Altieri recordó: "Agarré mi cabeza ... Perdí tejido de la parte izquierda de mi cerebro que contiene los circuitos de conducción del brazo, la pierna y el habla. También perdí mi ojo izquierdo. Tengo una prótesis ahora".





casco3.jpg



"Malvinas está presente todos los días en mi vida, porque cuando me levanto me tengo que vestir con una mano, atarme la zapatilla con una mano, limpiarme el ojo, con una mano. Me miro al espejo y veo Malvinas", rememoró Altieri.