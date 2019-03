Su padre y su hermano abusaron de ella durante años, mientras su madre los encubría

El papá de Ana Paula fue encontrado culpable de abusar sexualmente de ella desde que era una nena; recibió una pena de 22 años de prisión. El hermano de Ana Paula pasará veinte años en cárcel, por violarla repetidamente e incluso dejarla embarazada. La madre de Ana Paula fue cómplice de los abusos y también le hizo colocar un DIU; la condena para ella fue de doce años bajo el cargo de encubrimiento y corrupción de menores. "Parecíamos una familia normal, pero eran unos psicópatas", contó Ana Paula, una sanjuanina que finalmente pudo escapar del infierno y ahora, con su familia en prisión, buscará empezar con su vida de nuevo.

"Fue un día hermoso para mí porque se hizo justicia. Yo he estado esperando este momento toda mi vida", dijo la víctima al conocer la condena a su padre, su hermano y su madre.

Los abusos comenzaron cuando ella tenía nueve años. "Mi papá me daba besos y me despertaba tocándome. Me obligaba a que le haga sexo oral", contó en una entrevista televisiva en la que no mostró su rostro. "Mi primer beso fue con mi papá", recordó.

Su hermano no solamente la tocaba: "Él directamente me violaba. Yo perdí mi virginidad con él, me hizo perder mi inocencia", dijo, además de asegurar: "Para ellos violarme era algo natural".

Ana Paula contó que su mamá siempre supo de los abusos pero que jamás la escuchó. Fue ella quien la obligó a tomar pastillas para abortar, cuando quedó embarazada a los 15 años, y quien la llevó a colocarse un DIU para evitar que volviera a gestar otro hijo.

Ana Paula le dijo al portal Sanjuan8 que fue su novio quien la ayudó a enfrentar el horror y sobrellevar el proceso judicial.