Un fotógrafo sanjuanino aseguró que su expareja esconde a sus hijos, a los que no ve desde hace meses, y hasta llegó a denunciarlo por presunto abuso sexual contra su hija, causa en la que hoy fue sobreseído.

Gustavo Sebastián Illanes Cortéz decidió difundir el calvario que vive a causa de su exmujer, Karen, con quien tuvo a su hijo más grande (hoy de siete años) y una nena de cuatro que nació sobre el final de la relación.

Según le contó a Tiempo de San Juan, la mujer apeló a todo tipo de acciones para impedirle ver a sus hijos. "Ni siquiera sé dónde están viviendo porque en los juzgados no presentó domicilio", afirmó, y sostuvo: "Maltrataba a mis hijos y a mí".

También interpuso una denuncia por abuso sexual de la nena, pero el juez del Tercer Juzgado de Instrucción de San Juan, Guillermo Adárvez, consideró que no hay pruebas que demuestren el delito. "No puedo creer que haya hecho eso, no puedo creer por todo lo que tuvo que pasar mi hija para tratar de incriminarme. Finalmente, se supo que era todo mentira", dijo. Ahora que legalmente estaría en condiciones de reencontrarse con sus hijos, la mujer desapareció.

En la escuela a la que concurre el nene le dijeron que faltó casi la mitad de los días del segundo trimestre de cursado y que en septiembre solamente asistió a dos clases.

"Tengo mucha fe de que pronto voy a estar con mis hijos", manifestó.