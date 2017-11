Sergio Maldonado rechazó reunirse con el gobierno porque "no" le entregaron a "Santiago con vida"

Sergio Maldonado rechazó esta noche reunirse con el presidente Mauricio Macri y con funcionarios del gobierno nacional al asegurar que sólo lo hubiera hecho si le entregaban a "Santiago con vida, y no lo hicieron".

Consultado si estaría dispuesto a reunirse con el presidente o con algún funcionario nacional, Santiago Maldonado , respondió: "Yo dije que me iba a reunir únicamente si era para entregarme a Santiago con vida y no lo hicieron. Entonces yo no tengo que hablar a 90 días (del desaparición del cuerpo) con ellos".