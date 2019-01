Se hizo una vasectomía, argumentó la decisión, y es furor en las redes sociales

Contó por qué tomó una decisión, la argumentó, y ahora es furor en las redes sociales. Se trata del usuario de la red social Twitter @JoanMa78, quien contó que se hizo una vasectomía y explicó con lujo de detalles los motivos de su decisión.

"Me hice la vasectomía, y cuando llegue a casa me di cuenta de la cagada que me mandé!!! Ya era tarde...... Quieren el consejo de un boludo? Depílense antes, porque sacarse la cinta adhesiva duele mucho!!!!", fue el posteo inicial de Joan Manuel.

Y continuó: "Porque no quiero tener más hijos. Me preguntaron mucho, ¿y si más adelante te separás y te enganchás con otra mujer que si quiere?..... pues, no quiero tener más hijos".

Su historia real y sincera fue posteada el domingo y rápidamente cosechó miles de likes. "El cuidado de la concepción es responsabilidad de ambos miembros, pero curiosamente, excepto los preservativos, los métodos anticonceptivos son responsabilidad exclusiva de la mujer", explicó.