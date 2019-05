Se filtró un segundo audio de Lautaro Teurel en que le suplica a la víctima que no lo denuncie

Lautaro no solo reconoció el abuso sino que le suplicó a la víctima que no lo denuncie.

Luego de la aparición del primer audio, en el que Lautaro Teruel, hijo de Mario Teruel, uno de los integrantes de Los Nocheros, reconoce el abuso sexual en diálogo con la víctima cuando era una niña, ahora se dio a conocer un nuevo audio de Lautaro en que le pidió a la víctima que no lo denuncie.

Marcos Lautaro Teruel, hijo menor de Mario, permanece detenido desde el miércoles último en Salta acusado por la violación de una menor de edad.

La joven actualmente tiene 16 años y grabó al abusador durante una charla en la que él admite el delito. Luego, al enterarse que la madre de la adolescente lo iba a denunciar, le mandó un mensaje rogándole para no ir preso.

“Por favor, por favor te lo pido, no me hagas esto. Yo me junté a hablar con vos porque lo sentí muchísimo, esperé un montón de tiempo para hablar con vos", poco más que le suplica el joven.

"Yo voy a hablar con mis papás, pero por favor, te pido... Por favor, te pido, no hagas esto. Yo, la verdad, que me siento como el orto. Te dije que podemos hablar una y mil veces, amiga, por favor, Jaz, no me hagas esto, por favor", continúa, tratándola con amiguismo y confianza.

Luego se victimiza él, alegando que moriría si es encarcelado. "No puedo ir preso, negra, no sobreviviría un día; te pido mil disculpas, perdoname, perdoname, encima estoy volando en fiebre, y con esto me pongo peor, me muero, muero de verdad, que no sobrevivo ahí, y estoy arrepentido por lo que te hice, te di mi palabra y te pedí perdón, me dijiste que estabas bien y que cualquier cosa podíamos hablar", agrega.

Y sigue: "Por favor, no me hagas esto. Te lo pido por el amor de Dios, pensá en todo. Sobre todo en nosotros. Fue una cosa de pendejo, y me chupa tres huevos mi primo. Yo no había hecho nada. Bueno, después hice, pero de verdad que estoy mal, muy mal".

En un momento, Teruel la trata de "pendeja", insistiendo en una supuesta confianza para convencerla. "No sé que decirte, pendeja, no se que decirte. Por favor. Te dije, ‘si querés hablo con tu mami’, si querés volvemos a charlarlo… Pensé que lo habíamos hablado con confianza, por favor, te pido, por favor, te pido, volvamos a charlar y si me querés putear… pero por favor volvamos a charlar”, termina.