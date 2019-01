"Se está por caer a pedazos", aseguró Sala en un audio que les envió a sus amigos

El santafesino Emiliano Sala le mandó un audio a un grupo de amigos mientras volaba hacia Cardiff y les dijo que tenía "miedo" y que si no tenían noticias de él en una hora y media no lo iban a "encontrar". El padre del jugador confirmó que es la voz de su hijo.

"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...", dice el delantero en el audio.

audio emiliano sala