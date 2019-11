Rocío Oliva a las hijas de Maradona: "Vengan a ocuparse de su padre"

El escándalo retornó fuerte a la familia Maradona. Después del descargo de Dalma y Gianinna, Rocío Oliva tuvo su palabra y se refirió a la versión de las hijas de Diego quienes aseguraron que encontraron a su papá "en condiciones deplorables" cuando se acercaron a su casa para celebrar su cumpleaños, el pasado miércoles 30 de octubre.

"Diego cumplió años y dijo: 'Que venga quien quiera venir a saludarme'. No era una fiesta, tampoco había un DJ, había un equipo de música como en cualquier casa. Éramos 20 personas", contó.

Sobre el estado de Maradona enfatizó: "Yo no le doy alcohol a nadie. No me hace gracia que digan que estaba empastillado o drogado", dijo al programa "Pamela a la tarde" y aclaró que con el técnico de Gimnasia sólo mantienen una relación laboral.

Embed

Luego, arremetió contra Dalma y Gianinna y disparó: "Que vengan y se ocupen de su padre 24 horas por 48 (sic), pero que se tomen el tema en serio. No que lo pongan en las redes sociales. Si me pasa a mí, y no me gustó cómo lo vi, me quedo a dormir y se lo digo a la mañana siguiente. Gianinna genera este conflicto porque las cosas se solucionan puertas para adentro".

"Si va a venir la hija una vez por año y va a hacer quilombo, no. A mí que no me meta, no me puede echar la culpa. Es un hombre de 60 años que está lúcido y decide por él. Yo no estoy las 24 horas con Diego para decirle lo que tiene que hacer. Yo no manejo su vida", siguió.