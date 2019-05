Sergio Denis continúa internado en el Sanatorio de Los Arcos, en Palermo, con pronóstico reservado. Durante la tarde del lunes, el periodista Ceferino Décima, quien siguió de cerca el accidente que protagonizó el cantante, estuvo invitado en el programa "Intrusos" donde confirmó que en el examen toxicológico dio positivo.

El periodista expresó que le llamó la atención que "había caído sin reacción al foso". "Uno de los médicos me confirma. Dice 'el examen toxicológico dio positivo para cocaína'. Era un examen cualitativo. Dio positivo para cocaína y para un psicotrópico, un medicamento que se receta, se indica, en caso de psicosis graves o ansiedades muy graves", reveló.

Además, Décima afirmó: "Primero me cuenta un médico y después yo lo veo al certificado. Quería tomarle una fotografía porque la gente me decía que estaba mintiendo".

Por otro lado, el periodista contó el motivo por el cual se le hizo examen toxicológico según el médico: "Se le hizo el examen porque él llegó con una midriasis pupilar que es la pupila dilatada que se presenta en dos casos. Cuando hay un traumatismo cerebral y cuando hay un consumo de algún estupefaciente".

En tanto, el abogado y amigo de Denis desde hace 25 años, Diego Colombo, aportó una luz de esperanza para todos los fans del reconocido vocalista al contar las mejorías que vio en su última visita.

En el programa "Implacables", el profesional aseguró que Sergio "está progresivamente mejorando".

Luego de aclarar que "el tiempo es el que da cuenta de lo que en definitiva puede ser un resultado muy bueno y ese es el que todavía no se está obteniendo", Colombo contó que lo visita regularmente.

Entonces, contó que "lo están por trasladar a un lugar de recuperaciones" y aunque no precisó el nombre de la institución ni su dirección, dijo que Sergio "a veces tiene y a veces no asistencia respiratoria".

"Su hermano Carlos me dice 'Diego cuando lo veas hablale porque Cacho Castaña nos dijo que cuando tuvo una situación así él recordaba (cuando lo visitaban y le hablaban)'", comenzó contando el letrado.

Y concluyó: "Entonces yo lo hice allá y aquí, cuando estuve en la clínica. Él miraba perdidamente para adelante y me le puse hablar de las cosas que hemos vivido, le dije 'Negro', porque para mí es el Negro Hoffman, y en el medio de esas palabras él giró y me miró, no con su mirada, pero me miró y hubo una reacción. Ahí le puse una mano en la frente y se durmió".