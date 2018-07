En medio de las exposiciones que se están realizando en el Senado de la Nación, próximas al tratamiento del proyecto que pretende legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, las campañas a favor y en contra del escrito que ya tiene sanción inicial en Diputados se ponen cada vez más intensas en las redes y las calles.

En el último tiempo se viralizó una imagen de Mafalda usando el pañuelo celeste que representa a la facción autodenominada "provida" junto a una frase que se le adjudica a su creador Joaquín "Quino" Lavado.





Sin embargo, el propio Quino emitió un comunicado para desmentir esta frase y rechazar el uso que este entrañable personaje para tal campaña.





Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida.

Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones

Cordialmente.

Pero la confusión se fue apoderando de la situación cuando desde la propia página oficial de Mafalda en Facebook se indicó lo siguiente:

Lo cierto es que el mítico personaje de Quino quedó en medio de una polémica impensada con un tema que sigue generando mucha polémica y que divide a la sociedad argentina.