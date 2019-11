Hoy es el Día Mundial del Veganismo, un estilo de vida que rechaza el uso de productos y servicios que provengan de animales no humanos, sea para alimentos, vestimenta, medicamentos, cosméticos, transporte, experimentación, trabajo o entretenimiento.

En 1944, Donald Watson, uno de los precursores, explicó las bases del veganismo y la diferenciación con los vegetarianos. "La indiscutible crueldad asociada con la producción de productos lácteos ha dejado en claro que el lacto-vegetarianismo no es más que un punto intermedio entre el consumo de carne y una dieta civilizada y verdaderamente humana, y creemos, por lo tanto, que durante nuestra vida en la tierra debemos tratar de evolucionar lo suficiente como para hacer el ‘viaje completo’".

En Argentina, tierra de asados y buena carne, el veganismo también hizo su camino y son más los que se sumaron al movimiento que alerta sobre los maltratos a los que son sometidos los animales, no solo antes de ser matados para llegar a la mesa convertidos en comida, sino también durante el proceso al que se los somete para obtener de ellos productos derivados, como la leche y los huevos.

Como en cada movimiento que busca generar consciencia son las figuras públicas las que difunden las bases de ese cambio. En Argentina son Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Nicole Neumann, Candelaria Tinelli, Calu Rivero, Victoria Vanucci, Daniela Herrero, entre otras.

Marcela Kloosterboer optó por el camino del vegetarianismo e intenta convertirse en vegana desde hace algunos años. La actriz dejó de consumir carne cuando, siendo una niña de ocho años, supo por un familiar del sufrimiento al que se sometía a los animales antes de que llegaran a su plato. Y desde hace un tiempo dejó de ingerir la mayoría de los alimentos derivados.

Por la misma línea va su amiga Agustina Cherri. La actriz, actualmente embarazada de su tercer hijo, fruto de su relación con el músico Tomás Vera, tomó consciencia de que se puede comer sin matar animales durante su convivencia con Gastón Pauls. "Al principio me pregunté: '¿Y ahora qué hago?'. Pero hice unos cursos de cocina macrobiótica y descubrí un mundo maravilloso", recuerda Agustina, quien dice que el cambio de alimentación la ayudó en un montón de aspectos: "No solo me veo más delgada, también tengo mejor la vista, el pelo y me despierto con más energía".

Amante de los animales, Nicole Neumann dejó de comer carne cuando era una niña y después de convertirse en mamá fue mutando de a poco hacia al veganismo. De hecho, llegó a sacar su propia marca de calzado e indumentaria cruelity free (libre de crueldad), con materiales totalmente sintéticos.

Del mimo modo Cande Tinelli, que es vegetariana y “casi vegana”, según se define, optó por dejar de consumir alimentos de origen animal para evitar la crueldad contra ellos. Y fue una de las primeras en salir a defender a los activistas veganos que irrumpieron en una exposición durante un concurso de doma en la Exposición Rural. “Les guste o no sería todo diferente si los animales eligieran eso. Ellos no eligen nada. Por eso lo de respetar las opiniones de otros aquí no entra en juego. ¡Con los animales no!”, escribió.

Calu Rivero tampoco consume ningún tipo de alimento ni utiliza accesorios de origen animal desde hace muchos años. “A mí me pegó mucho por el lado de la crueldad que hay con los animales, y siento que no es necesario. Karmáticamente no me copa, no me gusta tener algo que sufrió tanto y llevarlo encima. Elijo no pasar por eso, como me pasó con la comida: elijo no estar comiendo algo muerto. Son elecciones”, dice la actriz.