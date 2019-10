Que dijo la vecina que denunció a la mamá de Abril

Abril Caballé, la nena de 10 años que desapareció hace seis días en el partido bonaerense de Punta Indio, fue encontrada en la mañana del martes en la casa de Victoria Agüero, vecina del barrio, a donde llegó caminando mojada y con su ropa embarrada.

Agüero y su pareja, Emanuel Rivarola, habían denunciado a Magdalena, madre de la menor, por abandono. Tan solo 10 días antes de su desaparición, Abril había vuelto a su casa por disposición de la Justicia luego de estar viviendo con sus abuelos en City Bell. Agüero manifestó, en declaraciones a distintos medios, que tanto Abril como su hermana de 4 años habían sido abusadas por su padrastro y que eran maltratadas sistemáticamente por su madre.

Ella y su pareja, que manifestaron ser sus "padres del corazón" habían incluso pedido la guarda de la niña pero les había sido negada. Este lunes por la noche, por contradicciones en sus declaraciones, ambos habían sido llamados a ampliar a su declaración indagatoria y quedaron en libertad esta madrugada.

"La nena se había aproximado a la casa de la señora que dio la información de su extravío, puede haber allí un punto de contacto", dijo el procurador

Julio Conte Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires, confirmó que Abril se encuentra en buenas condiciones de salud y a partir de este momento se aplicarán todos los protocolos vinculados a los procesos en los que intervienen menores de edad. La menor sería trasladada a la ciudad de La Plata, donde será sometida a diferentes estudios.

"La nena se había aproximado a la casa de la señora que dio la información de su extravío, puede haber allí un punto de contacto. Esta señora declaró en dos oportunidades porque la primera vez que habló llamó la atención al fiscal”, señaló Conte Grand.

El procurador recordó que las fuerzas de seguridad habían requisado la casa de la vecina, aunque no quiso ser determinante sobre lo que sucedió durante los días en los que Abril estuvo desaparecida. "A partir de ahora puede confirmarse o no que hubo personas que pudieron haber estado eventualmente involucradas en una privación ilegítima de la libertad", conjeturó.

"Estuvo en la playa con sus amigos y cuando se fueron a los 10 minutos volvió y me dijo ‘Me escapé de mi mamá con la excusa de buscar una muñeca’", había contado Agüero en distintos medios, sobre lo que ocurrió el miércoles en el balneario El Pericón de la localidad Punta del Indio. "Nos quedamos ahí un ratito, cuando pasaron 20 minutos y nos fuimos a casa y asumimos que ella iba para la suya porque había pasado más tiempo del que ella tenía para estar afuera".

La mamá de Abril, en tanto, habló este lunes luego de varios días y dijo entre lágrimas que no tenía ninguna sospecha de lo que podía haber pasado con su hija. “No sé, no siento nada. Esta vez no lo sé”, señaló y recalcó que su hija es una nena “muy preparada”, en diálogo con Telefe. Cuando fue consultada sobre si quería brindarle un mensaje a su hija respondió: “No creo que me esté escuchando, ni viendo. Ella sabe todo”.

La denuncia por “averiguación de paradero” fue radicada en la comisaría local e intervino en la causa la Fiscalía Nº 5 de La Plata a cargo de Juan Mennucci, del Departamento Judicial La Plata. Efectivos del Ministerio de Seguridad bonaerense e Infantería, Policía Comunal, Policía Montada, Prefectura y Bomberos de Verónica llevaron a cabo una búsqueda “puerta a puerta” por toda la zona con perros y desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se había ofrecido una recompensa de 2 millones de pesos para quien aportara datos que ayudasen a dar con su paradero.