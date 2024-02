Cuando Planeta propuso la creación de un libro sobre Lionel Messi para celebrar su primer año de Planeta Cómic, el manga apareció como la puerta de entrada ideal para ese lector joven al que apuntaban. “Era todo un reto porque, ¿cómo hacemos para contar la historia de La Pulga en un formato tan oriental, no es cierto?”, cuenta Saracino.

En esta instancia aparece el ilustrador Lea Caballero, “el mangaka argentino por naturaleza”, según define el escritor. “Entiéndase que se le dice mangaka, justamente, a los creadores de manga japoneses. Y si en Argentina hay uno es Lea Caballero”, explica Saracino.

Caballero (1990) es creador de series como "Yo Nen" y "GO! Unbounder". Además, realizó tareas de guion y dibujo en el proyecto "Capitán Barato". En 2017, junto a Mariano Sciammarella, ganó la mención honorífica en el concurso internacional Silent Manga Audition, organizado por la editorial japonesa Coamix.

Caballero cuenta que ve dibujitos producidos en Japón desde que tiene memoria. “Tuve la suerte de crecer mientras se desarrollaba la segunda gran entrada de animé a Argentina, con «Sailor Moon», «Caballeros del Zodíaco» y «Dragon Ball». De ahí salté a leer los mangas de esos mismos personajes y muchos otros”, dice.

Historia de autosuperación

Para el caso de la historia del capitán, el ilustrador cuenta que están fusionando su biografía con el género deportivo (spokon, como se lo denomina dentro del manga). “Nos ayuda mucho porque en ese género se suelen encontrar narrativas de autosuperación, esfuerzo y lucha en pos de un objetivo deportivo. Coincide mucho con la historia de vida de Leo”, adelanta Caballero, quien ya desde hace muchos años soñaba con hacer un manga de deportes.

“Leo es mi deportista favorito, es un ejemplo para los chicos y chicas de todo el mundo. Para mi es un sueño cumplido”, cuenta el ilustrador. Por su parte, Saracino también hace énfasis sobre su fanatismo: “Es un ídolo amado por todos, con lo cual, ¿cómo no escribir sobre él? Pero a mí, además, más allá de lo masivo, de lo popular, de lo mundialmente conocido que es Messi, lo amo a él por lo que me dio, por los momentos que me regaló, lo amo a él por la sonrisa y las lágrimas. Yo fui de esos que estuvieron siempre, que nunca dudaron”, dice.

Con pasión futbolera detrás y una gran admiración por el protagonista, el libro se encuentra en plena producción. Cuando surgió la propuesta, Saracino se preguntó: “¿Puede un guionista de historietas hacer un manga?”, y asegura que “sí, que está pudiendo. La idea inicial es hacer un producto que le llegue a los chicos y a las chicas y el manga es, justamente, un formato que a los chicos y a las chicas les encanta”, explica.

Entonces “la pelota empezó a girar”, advierte el guionista, pero “convertida en viñetas, en dibujos y en globitos” para contar la historia de la Pulga que para el escritor “es un reto”.

Escribir sobre Messi implica “tener un montón de lectores mirando tu obra”. Saracino se los imagina asomándose por arriba de su hombro mientras escribe hoy. “Le escribo a miles, millones de pibes y pibas que también lo aman, así que vaya qué partido que nos ha tocado jugar”, concluyó el escritor.