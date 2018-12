Preparan una nueva denuncia por violación contra Juan Darthés

Darthes

Hermida también estuvo en Intrusos hablando de esta nueva víctima, quien "tenía 18 años" cuando vivió este traumático episodio con Darthés. Y remarcó que la joven esta recibiendo contención psicológica porque es importante "tener cierta estabilidad emocional" para afrontar una denuncia de este estilo.

También manifestó que quisieron sobornarla para que no siguiera asesorando a ninguna de las denunciantes contra el exprotagonista de Patito Feo. "Me ofrecieron dinero para no representar a las víctimas de Darthés. Les expliqué que no representaba a ninguna porque no hay causa judicial dónde representarlas. Ni Anita Coacci ni Natalia Juncos: no tenemos ninguna causa para representarlas porque nunca fue notificada".

Como los hechos ya preescribieron, Rivero, Juncos y Coacci no pudieron denunciar al actor en la Justicia. Por el momento, Juan demandó a Calu por "daños y perjuicios", luego de que su ex compañera de Dulce Amor lo denunciara públicamente por abuso. Y este jueves, se está llevando adelante una audiencia preliminar en los Tribunales de Comodoro Py.