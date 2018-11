Soledad Reina, presidenta de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave), quedó en el centro de una polémica al cuestionar la participación de candidatas trans en la Fiesta de la Vendimia que se realiza en Mendoza.

La reina de mandato cumplido separó su postura personal de la de la organización que preside pero comentó que no estaba de acuerdo.

En una entrevista con un canal de televisión mendocino, Reina generó la polémica cuando se refirió a las participantes como "ellos".

"No tengo nada en contra de ellos, de hecho he ido a las fiestas. La mejor con ellos, me encanta pero me parece que es otro espacio nada más", dijo Soledad sin querer profundizar más en los motivos de sus dichos.

La conductora del programa televisivo le remarcó el uso del pronombre masculino para referirse a las mujeres trans. "Decís ellos Sole y ellos son ellas, ellas se siente mujeres y son mujeres", le explicó.

"Una cosa es que se sientan y otra cosa es que sean", replicó la titular de la Corenave. Y trascartón fue por más: "Convengamos que las candidatas están previamente una semana alojadas en un hotel en donde es una convivencia de todas mujeres. Ya sea que te sientas o no, pero es un poquito más profundizado. Pero bueno, es mi opinión personal... nada más", expresó.

En tanto, desde la delegación Mendoza del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), su titular Daniel Di Giuseppe cuestionó los dichos de Reina a través de un comunicado que dice: "Desde el Inadi la invitamos a informarse y leer la legislación vigente en nuestro país, principalmente la ley 26.743 de identidad de género. La ley no reconoce distinción entre mujeres trans o cisgénero. Son mujeres. Por esta razón, aún en los departamentos donde los reglamentos no autorizan expresamente a participar a mujeres trans en las Vendimias, eso no impide su participación dado que disponer lo contrario violaría claramente la legislación nacional".