La charla en el programa Debo Decir, que Luis Novaresio conduce por América TV, transcurría entre opiniones sobre las situaciones de acoso y abuso a las que se ven expuestas las mujeres, cuando Enrique Pinti sorprendió: "Cuando era chico un cura quiso abusar de mí".

"En mi época no se enseñaba un corno -comentó el cómico en su participación-. Yo me fui enterando de cómo veníamos al mundo por mis compañeros de colegio. Yo creía a los 7 años que a los chicos nos traía al mundo la cigüeña".

"En ese grado de estupidez yo tomé la primera comunión. Y había un cura, que no sé si era alemán o austríaco, y teníamos que ir a confesarnos. Y yo me tomaba la comunión muy en serio. Y a mí me decían que había que ir a confesarse en ayunas", contó Pinti.

Enrique Pinti en "Debo decir"



"Este hombre, que era muy desagradable, me preguntó sobre los malos pensamientos. Y mis malos pensamientos eran sobre mi rigidez en las cosas que quería comer y no podía. Y entonces me dijo 'no, yo le digo malos pensamientos', y me empezó a tocar la bragueta. Si hubiera sido un pibe avivado, o le hubiera pegado o hubiera salido corriendo. Tengo 79 años y todavía me acuerdo. En mi casa no lo pude contar porque nunca me hubieran creído", redondeó el también actor.