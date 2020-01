Pese a la perimetral, vio a su ex con un amigo y la atacó salvajemente

Un hombre golpeó salvajemente a su exnovia pese a contar con una orden de restricción de acercamiento. El ataque se produjo en la localidad bonaerense de Tolosa.

Magalí Lencina, de 25 años, dijo que pidió la perimetral pero que de poco sirve, ya que su expareja vive a 150 metros de su casa.

La víctima narró que estaba charlando con un amigo en la puerta del domicilio de una amiga y su ex la vio y la atacó. "Me pegó una trompada, me dejó tirada en el piso y me amenazó", afirmó.

Lencina, que todavía debe someterse a una tomografía para comprobar el grado de la lesión, contó que la pareja se terminó "por violencia verbal, por una cuestión de celos, era una relación enfermiza", pero esta vez el hombre llegó a la violencia física.