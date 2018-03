Peligran 33.000 puestos de trabajo de una de las jugueterías más grandes de Estados Unidos

La juguetería Toys "R" Us cerrará o venderá sus 800 locales en Estados Unidos, indicó hoy el diario The Washington Post, que indicó que el proceso no será de un día para otro sino progresivo.

De acuerdo con el diario, se ven afectados 33.000 puestos de trabajo. La empresa no comentó la información por el momento.

Toys "R" Us tiene deudas multimillonarias y está intentando encontrar un comprador desde hace tiempo. En septiembre de 2017 se declaró en bancarrota y anunció el cierre de 180 locales. Hoy anunció que cerraría todas sus tiendas en Reino Unido.

La juguetería enfrenta desde hace tiempo la competencia de las ventas por internet. A nivel mundial cuenta con 64.000 empleados.