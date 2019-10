Paula Galloni contó su conversación con la denunciante de Axel

La periodista Paula Galloni, quien hace un tiempo contó que había vivido hace más de una década una "situación incómoda" con Axel, habló sobre la denuncia que pesa contra el cantante por "abuso sexual simple" y dijo que ella fue "un puente" para que otras chicas se animaran a hablar.

"No quise ponerle nombre y apellido, pero la verdad es que fue una situación incómoda", dijo sobre lo que había vivido. Paula había relatado en Nosotros a la mañana que un artista luego de una nota le había querido dar un beso. En ese momento ella prefirió no decir de quién se trataba.

"No fue planeado, pero dijeron mi nombre y preferí contar mi versión", dijo la periodista en "Intrusos". Es que en su momento, había sido Stefi Xipolitakis quien la había mencionado luego de que se viralizara el video en el que Tini Stoessel quita de su hombro el brazo de Axel.

Ahora Galloni contó sus sensaciones luego de la denuncia contra Axel por abuso sexual simple. "Sentí que fui un puente para abrir un lugar para chicas que se acercaron a contarme cosas", dijo. Es que luego de escucharla, la mujer que denunció al cantante se acercó a ella para decirle lo que le había pasado y animarse a recurrir a la Justicia.

"No hubiese preferido la exposición de esa manera. Con la denunciante hablamos por Instagram, por teléfono, pasó un tiempo hasta que me contó que quería hacer la denuncia, fue una decisión personal", agregó la panelista del programa de Pampita sobre la mujer.

Luego cerró: "Yo sé cuál es mi verdad y después está en la consciencia de cada uno. El miedo me parece algo muy grande, por ahora no lo tengo y las chicas me dieron más fuerza de la que creía que tenía". Sobre la denunciante, agregó: "Estoy admirada con ella y su fortaleza y sabe que estoy para lo que necesite".

Sobre el caso denunciado en Cipolletti, dijo en "Intrusos" que habían presentado pruebas testimoniales e informativas al momento de recurrir a la Justicia y agregó: “Se recolectó todo rápido, pero seguimos en Argentina”.

"Terminamos de hacer la nota y habrá imaginado que como era buena onda con él me gustaba. Se me tiró encima, me quiso dar un beso, yo me hice para atrás, y lo empujé. Le dio tanta vergüenza que salió corriendo y se metió en las oficinas de su mánager, y yo me quedé sola", había contado Galloni en El Trece, mucho antes del video entre Tini y el músico.