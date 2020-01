El empresario Eduardo “Pacha” Cantón reconoció ante las autoridades uruguayas que fue él quien arrojó desde un helicóptero un cordero a la pileta de la casa de Federico Álvarez Castillo en José Ignacio.

Lo reconoció en su declaración ante la Dirección Nacional de Aviación Civil de Uruguay en Montevideo. “Yo tiré el cordero, intenté hacer una broma que salió mal y pido perdón”, dijo Cantón en su declaración el martes pasado pero que recién ahora trascendió.

El empresario argentino, que pidió perdón por lo sucedido, también admitió que fue él quien arrojó el cordero desde el helicóptero a la pileta de la casa que alquila su amigo, Federico Álvarez Castillo, propietario de la marca de ropa Etiqueta Negra.

canton.jpg Cantón vive en Uruguay hace años y protagonizó un trágico accidente en 2012 en el Delta.

Con esta declaración queda desbaratada, por si hacía falta, los intentos de los protagonistas por negar o minimizar el impacto por lo sucedido, puesto que quedó claro que se trató de algo pensado y planificado. Para nada casual. Porque el piloto del helicóptero sabía de que se trataba. Y los que estaban abajo, en la casa, también. Y quedó reflejado en el video, donde se escuchan las risas y los aplausos.

El insólito episodio ocurrió el pasado jueves 9 de enero, confirmó Cantón, quien señaló que el cordero había sido criado en uno de sus campos. El animal fue subido a un helicóptero Robinson 44 pilotado por Carlos “Chopo” Cano, quien según el empresario fue ajeno al suceso. Cantón declaró que había avisado a Álvarez Castillo cómo llevaría el animal a su casa.

Cantón se expone, de esta manera, a una multa económica, pero no a una acción penal, con lo que la causa se cerrará. “Tirar un objeto desde una aeronave, siempre y cuando no dañe a alguien o destruya alguna propiedad, no constituye un delito”, afirmó la fiscal de Maldonado Ana Dean, a cargo de la investigación. “En principio, con los pocos elementos que tenemos hasta ahora, y con lo que se ve en el video, diría que no se configura ninguna de las conductas tipificadas como delito”, expresó.

Para las autoridades uruguayas, se violó el artículo 26 del Código Aeronáutico. “No podrán arrojarse de las aeronaves sustancias u objetos que puedan ocasionar contaminación del medio ambiente, daños a las personas o a los bienes en la superficie, salvo en caso de fuerza mayor en los lugares que determine la Reglamentación”, dice ese artículo. A su vez, el artículo 192 señala las sanciones, que van de una advertencia hasta la cancelación de la autorización, pasando por una inhabilitación de hasta diez años.

Cantón, protagonista de una tragedia en 2012

Cantón, quien vive en Uruguay desde hace varios años, ya fue noticia en 2012 cuando a bordo de su yate embistió a un bote en el Delta de San Fernando. Como consecuencia del hecho, una mujer y su hija murieron. El yate no estaba autorizado a navegar en esa zona.

En ese momento, Cantón señaló que se bajó del yate para ayudar y llevar a la víctima, pero los familiares de las víctimas lo acusaron de haberse quedado en el bote mirando sin hacer nada.

Con los dichos de Cantón también se cayó la coartada del dueño de Etiqueta Negra, que había dicho que él no tenía nada que ver con el hecho. Incluso en algún momento llegó a hablar de un probable atentado. El video viralizado que muestra la caída del cordero (primero se había dicho que era un cerdo) se grabó dentro de la casa de Álvarez Castillo y más allá del asombro de fondo se escuchan las carcajadas cuando el cordero cae a la pileta.

“El video lo filmé yo porque se paró un helicóptero en el techo de mi casa y nunca imaginé lo que terminó pasando”, había dicho a Infoabe el empresario Álvarez Castillo. A su vez, en un mensaje a sus amigos, contó que él sacó el cordero de la pileta y lo regaló. “Me consta que fue cocinado y comido por un grupo de trabajadores. Mi familia y yo fuimos víctimas de un ataque mediático y voy a tomar medidas contra todos los que hablaron sin saber la verdad”, dijo a sus allegados.