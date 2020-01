Pablo Rago fue imputado en la causa por abuso sexual que se inició a mediados de diciembre a partir de la denuncia que radicó Erica Basile, de 34 años, quien aseguró ante la la policía, y luego ratificó ante la Justicia, que el actor la había violado en 2015. Por esta decisión judicial, no podrá salir del país.

La acusación formal de Rago fue confirmada hoy por el abogado de la víctima, Alejandro Cipolla. El letrado, que había hecho severas críticas al desempeño de la Justicia en este caso, quien aseguró que “se va a tener que presentar y si se quiere ir del país va a tener que pedir permiso en el juzgado informando en donde se va a encontrar”·.

“En el caso de que las pericias, que se harán entre febrero y marzo, den positivas, voy a solicitar la prisión inmediata”, señaló Cipolla, y añadió: "Las pericias marcan si la persona está diciendo la verdad y si quedó un daño ocasionado de ese episodio que sea similar al de una víctima de abuso sexual. El daño, a una persona abusada, no se le va más”.

Al hacer la denuncia, Basile dijo que "cuando pasó todo no lo hablé con nadie porque no sabía cómo. No me salían las palabras, y tampoco lo hice con un familiar. Era algo que me perturbaba mucho". Y agregó: "Es un violento, un machista, muy machista. Para él somos objetos, la mujer es un objeto".

El actor fue denunciado a mediados de diciembre por abuso sexual con acceso carnal en la Comisaría Comunal N°11 de la Ciudad de Buenos Aires. En un primer momento, la víctima habló en el programa radial de Ulises Jaitt y detalló que el ataque ocurrió en el departamento del actor en diciembre de 2015.

La mujer contó que había conocido al actor diez años atrás, cuando ella hacía papeles secundarios como actriz. "En las charlas que teníamos, el señor siempre me pedía fotos. Incuso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y se la deje pasar. Pasado un tiempo volvimos a hablar y fui a su departamento", contó.