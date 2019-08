Este domingo, Mariana Nannis realizó fuertes declaraciones sobre sus casi 30 años de relación con Claudio Caniggia, quien, según su testimonio, es violento y adicto a la cocaína. El momento más dramático de la charla tuvo lugar cuando la mediática se refirió al embarazo que perdió por haber sufrido una de sus agresiones.

"Vine a salvar a mi marido de la prostitución y de la drogadicción. Lo he salvado muchas veces. Siempre trataba de protegerlo, de sacar gente de su entorno, mala gente. Y lo lograba. Pero llega un momento en que no podés. Ahora se están aprovechando de él, por el problema que tiene", insistió la madre de Alex y Charlotte.

Sin embargo, este lunes Claudio Caniggia volvió a utilizar las redes sociales para expresar sus sensaciones tras los dichos de su esposa. "Este es un momento doloroso para mí y mis hijos y quiero suponer que para su madre tampoco deber ser grato esta clase de exposición y vergüenza que ella promueve. Mi vida ha sido siempre lo que es ahora. Absolutamente transparente. No tengo que ocultar ninguna conducta objetable. Lo mío ha sido siempre el trabajo, el ir de frente y el mismo perfil que voy a seguir manteniendo. Me duele el alma que un gran amor termine en este show grotesco del que no pienso formar parte", escribió el ex jugador de la selección argentina.

"Quizá por eso creo necesario que a través de ayuda profesional se trate de establecer qué le ha pasado, en qué curva emocional acaso haya perdido la estabilidad psíquica que hace que se comporte de esta manera tan dolorosa para sus hijos y para mí. Es este un razonamiento que fluye del más elemental sentido común que por ello comparten las personas que me conocen y la conocen. Y es la conclusión a la que llegan las personas que desde afuera asisten a este espectáculo patético", agregó como parte de su pedido, que ya lo había manifestado horas antes de la presentación de Nannis en el ciclo de Telefe.

"Quizá la pericia de quienes tienen el conocimiento necesario para estudiar la mente humana tengan la respuesta. Más allá de esto yo seguiré siendo quien soy y haré lo que corresponde", concluyó.

Mariana Nannis llegó el sábado a la Argentina para presentarse en el programa de Susana Giménez y para firmar algunos papeles que tienen que ver con las denuncias cruzadas entre ella y Claudio Caniggia. En la nota con Susana, Nannis habló de la adicción a la droga que sufre su marido desde hace años y contó también sobre varios episodios de violencia de género.

"Hoy tendría un hijo de 12 años. Él mató a mi hijo por un paquete de cocaína. Le importó nada que esté embarazada de dos meses y medio. Él mató a mi bebé, porque si no hoy tendría un hijo. Y para mí un hijo es un tesoro", disparó Mariana ante el asombro de Susana Giménez.

"Me da lástima. Pobre señora", fue lo primero que dijo Sofía Bonelli, la joven periodista de 26 años señalada como la tercera en discordia en medio del escándalo entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

"Es todo patético. Me da lástima que tenga que rebajarse así. Armar todo un circo, venir a la Argentina a cobrar unos mangos y hablar mal de gente que no conoce. No me conoce a mí", sostuvo Bonelli en declaraciones el programa Nosotros a la mañana.