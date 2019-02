"No lo puedo creer, es un mal sueño", dijo el padre de Emiliano Sala

El padre del futbolista Emiliano Sala afirmó hoy, al enterarse del hallazgo del avión que transportaba a su hijo, que se trataba de "un mal sueño".

"No lo puedo creer, estoy desesperado", dijo Horacio Sala desde la localidad de Progreso, provincia de Santa Fe, donde reside, en diálogo con Crónica TV.

El padre del delantero recibió la noticia al aire y se mostró afectado y con la voz entrecortada.

>> Leer más: Encontraron los restos del avión en el que viajaba Emiliano Sala





Explicó que no tenía contacto con su familia que está en Nantes y explicó: "Me comunico todos los días con ellos pero, como no tengo Whatsapp, cuesta llamarlos o que me llamen. Me decían que pasaban los días y no había noticias de Emiliano ni del avión".

Emiliano Sala y el piloto David Ibbotson desaparecieron el 21 de enero pasado en el Canal de la Mancha, cuando la aeronave Piper Malibú PA-46310P que los transportaba de Nantes a Cardiff perdió contacto con los radares.

El barco FPV Morven, contratado por la familia con los fondos que aportaron distintos futbolistas, halló hoy el avión en el fondo del mar.