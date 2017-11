"No hay consuelo", el mensaje de Maradona para los tripulantes del submarino

Embed

Diego Maradona publicó esta tarde un emotivo mensaje para los 44 tripulantes del desaparecido submarino "San Juan", en el que señala: "No hay consuelo... Que Dios los tenga en la gloria, muchachos", en su cuenta de la red social Facebook.Maradona ya había publicado otro mensaje sobre el tema, tres días atrás, en el cual señalaba que "en el Día de la Soberanía Nacional, quiero mandar fuerza y esperanza a todos los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan "."Me parece bárbaro que estemos recibiendo ayuda de otros países con mejor tecnología. Y, aunque me pregunto por los responsables de esta situación, creo que hoy lo más importante es rescatar a nuestros muchachos", concluía el posteo en Facebook del exastro mundial de fútbol.La Armada Argentina comunicó hoy oficialmente que "hubo un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión", acerca de las últimas novedades del sumergible desaparecido hace ocho días en aguas del Atlántico sur. Y por la tarde que "no tienen indicios concretos de dónde está el submarino".