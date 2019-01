Berenice Schkair, la exnovia de Emiliano Sala, el jugador argentino que desapareció en un avión privado que volaba sobre el Canal de la Mancha rumbo a Cardiff (Gales), aseguró que lo ocurrido no se trató de un accidente.

"Investiguen la mafia del fútbol porque no me creo este accidente", escribió la joven en su cuenta de Twitter, que llamó la atención, porque hasta ahora nadie se atrevió a señalar nada que no tuviese que ver con un posible accidente, más allá de que todavía no hay certezas de lo que sucedió.

"Quiero despertar y que todo sea una pesadilla", escribió en Instagram, donde además pidió que "por favor Investiguen porque no me creo este accidente ni que suspendan una búsqueda por mal clima cuando apenas encuentran objetos flotando. Necesito leer que apareciste. No puedo creer que suspendan la búsqueda hasta mañana que pierdan tiempo y no investiguen siento impotencia .. No puedo parar de pensar en vos Emi. ♥️".

"Por respeto a la familia prefiero esperar. Voy a decir lo que tenga que decir en unos días", aseguró la joven cuando fue consultado por los medios para ver si quería ampliar sus conceptos.

Esta mañana, Schkair había publicado una foto en la que se mostró junto al joven que se encuentra desaparecido desde el lunes por la noche. "Sé que estás en algún lugar. Investiguen", fue el texto que acompañó la dulce imagen.

La Policía suspendió hasta el miércoles la búsqueda de un avión ligero que llevaba al futbolista argentino, flamante fichaje de Cardiff City, tras su desaparición cerca de la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha.

La fuerza dijo que se habían divisado varios objetos flotando en el agua, pero no pudo confirmar si alguno era del avión desaparecido.

"Las operaciones de búsqueda y rescate se suspendieron porque el sol ya se ha puesto", dijo la policía de Guernsey el martes por la noche. "El plan actual es que se reanuden al amanecer de mañana".

Helicópteros de rescate y botes de salvamento rastrearon durante el martes la zona cercana a las Islas del Canal, mientras que fuentes de la policía francesa confirmaron que el jugador de 28 años viajaba a bordo de un monomotor Piper Malibu que desapareció de las pantallas del radar en la noche del lunes.

El delantero argentino fichó la semana pasada para Cardiff City -equipo que marcha antepenúltimo en la Liga Premier británica- procedente del FC Nantes, por una cifra récord de unos 17 millones de euros (19 millones de dólares, la más alta en la historia del club). El santafesino jugaba en Francia desde 2012.