Nazarena Vélez y una definición contundente sobre Juan Darthés: "Era un paje..., un tipo baboso"

Nazarena Vélez es otra de las famosas que apuntó contra el actor Juan Darthés , luego de que la actriz Thelma Fardin lo acusara de haberla violado en 2009, en una gira de Patito Feo en Nicaragua.

"No puedo creer que este hombre esté en su casa con tantas denuncias, hay que movilizar a la Justicia, él viene hace años con denuncias. Venimos escuchando a distintas mujeres y nadie hizo nada", explicó Nazarena en un móvil para Crónica HD.

Y reveló que trabajó junto al actor: "Me tocó hacer la conducción de un desfile y un evento, y me parecía un pajero más. Era un tipo baboso que te hace sentir incómoda. Ponele, me tiene el micrófono y dice: 'Agarralo así, más' y me tocaba la mano. Y vos decís: 'Qué tarado que sos'. La mujer estaba por ahí. Una se empieza a sentir mal y piensa: 'Capaz porque tenés un pantalón ajustado...'. O esa cosa que se te acerca bien y dice: 'Qué rico perfume que tenés'. No fue más que eso, que es como molesto pero no tiene ni punto de comparación".

Luego, se refirió al cambio que se encuentra atravesando la sociedad, gracias a la salida a la luz de casos como el de Darthés: "No nos quieran hacer quedar como que somos unas locas. Hay que hablar mucho, también con los nenes chicos. Desde cómo tratan a una mujer, hasta 'ojo lo que te hacen, lo que hacés y lo que hacés con tus compañeritos'. Hay que reflexionar en familia".

Finalmente, habló sobre su hija, quien hace años denunció a Fede Bal por violencia de género: "Barbie, como tantas otras mujeres que sufrieron, están vivas de casualidad. Un golpeador está a un paso de ser un asesino. Después de haber leído la denuncia y las pericias del médico, que decía que fue estrangulada, ese tipo no es un golpeador para la sociedad y sigue iniciando juicios, a pesar de que un médico diga lo contrario. Barbie después de lo de Thelma está 100% movilizada".





