El periodista Roberto Navarro denunció en las redes sociales que fue agredido por "tres jóvenes" a la salida de los estudios de El Destape Radio, donde hace su programa "Navarro 2019". Efectivamente no fue un buen comienzo de su cumpleaños Nº 60 para el conductor, quien es famoso por su militancia a la gestión kirchnerista.

"Hoy, luego de un hermoso programa, salí de la radio y me esperaban tres muchachos para agredirme. Me insultaron y empujaron. Me defendí, como corresponde. Este es el odio que está inculcando Macri", posteó el periodista en Twitter.

En eso, aprovechó para contar los detalles del episodio: "Uno me pasó por atrás y me empujó sobre los otros dos. Me di cuenta que venía el empujón e intenté esquivarlo y le pegué".

Embed No fue solo Macri. Hay otros responsables del hambre del pueblo: Lanata, Leuco, Majul, Del Moro y tantos que llenaron al pueblo de odio, hablando solo de Cristina y escondiendo el saqueo. Los hicieron votar a su victimario. Ahora quieren abrirse. son despreciables — Roberto Navarro (@robdnavarro) August 30, 2018

"Seguí caminando hasta el auto, entré y se me pararon delante del auto. Me dijeron que no iba a llegar al auto así que ya sabían donde lo dejo todos los días. Sabían dónde trabajo y dónde dejo el auto. Y vinieron a atacarme, a pegarme", agregó, para concluir: "Quedé nervioso. Hay un lugar donde deben estar los límites".