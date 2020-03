Ocho mujeres que integran la Orquesta Filarmónica de Mendoza anunciaron que no participarán del espectáculo de esta noche en el cierre de la Fiesta de la Vendimia, a modo de protesta por las letras de las canciones de la banda de cumbia santafesina Los Palmeras, que "cosifican y degradan la imagen de la mujer", afirmaron en un comunicado.

En el cierre de esta noche, estaba previsto que la Filarmónica compartiera escenario con Los Palmeras, pero un grupo de mujeres pidió que se excluyeran algunas canciones por sus "letras machistas". "A la negativa respuesta de los cambios, no realizaremos el concierto", anunciaron en un comunicado

"Hoy, 9 de marzo, se realiza en todo el mundo el paro internacional de mujeres, en reclamo de una sociedad libre de violencia de género. Las mujeres de la Orquesta Filarmónica de Mendoza adherimos y queremos expresar nuestro rechazo a la difusión de contenidos artísticos que a través de sus letras cosifican y degradan la imagen de la mujer", indica el texto que difundieron.

"Quisiera volver" es una de las canciones cuestionadas, ya que habla de la conquista de un hombre a una nena de 14 años. "No te das cuenta niña lo que has hecho de mí / me encerraste entre tus rejas / y ya no logro salir. / Sólo son 14 años que a tu vida ha dado Dios / para poder comprender lo que sufre mi corazón. / Quisiera volver a tus brazos / a pedirte que seas una vez más mi mujer / por favor pequeña mía, escúchame, escúchame", dice la letra.

Integrantes masculinos de la orquesta anunciaron que adherirán a la protesta vistiendo una corbata de color verde durante el espectáculo.