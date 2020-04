Municipales hacen compras a los adultos mayores en La Plata

Más de 400 adultos mayores de la ciudad bonaerense de La Plata, quienes por estar dentro del grupo de riesgo deben permanecer en sus domicilios por la pandemia del coronavirus, solicitaron la ayuda de un agente municipal para que les hagan las compras de alimentos y medicinas, informó una fuente municipal. Se trata de "Contá Conmigo", un programa dispuesto por la Municipalidad de La Plata para asistir a los adultos mayores que por ser grupo de riesgo no pueden salir de sus casas para comprar comida y remedios. El anciano o anciana que no puede salir y no tenga nadie que le haga las compras puede llamar a la línea 147 y allí personal municipal coordinará con el adulto el momento en que un agente municipal irá a su domicilio para realizar el mandado. La secretaria de Desarrollo, Julieta Quintero Chasman, explicó que "tiene como fin colaborar con los adultos mayores de la ciudad y protegerlos, pensando en la responsabilidad, el compromiso y la solidaridad ante esta pandemia".