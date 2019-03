Embed





"No nos notificaron pero yo no tengo problemas, voy a estar con la llave para abrir la puerta. Claudia detenta esas pertenencias como una propietaria", retrucó Burlando.

Según lo que expresó Morla, el conflicto continuará por un largo tiempo: "Claudia está imposible. Diego se operó y en menos de 48 horas, mientras hacía el post operatorio, ella lo llamó para insultarlo. No tiene respeto por nada".

"Las demandas de filiación son tres pero yo voy a La Habana cada 20 días porque tenemos negocios ahí y el comentario es que hay otro más, que es igual a Diego Jr.", agregó Morla.

Burlando admitió que él sabía de la existencia de los tres jóvenes pero, según sus palabras, Villafañe no estaba enterada. Lejos de mantener una actitud cordial, le criticó haber revelado la noticia justo unos días antes de que Dalma diera a luz.

Pero Morla aseguró que no fue decisión de él: "Sabés cómo es Diego. Impone que tome estado público y toma estado público. Lo hice por pedido de él. De todas formas iba a tomar estado público por la serie o por la filiación, no se podía tapar más. No creo que lo haya hecho desde un punto de vista de maldad: se iban a enterar todos y prefirió dar la noticia".

"No me sorprende que aparezcan criaturas y me parece bien que las reconozca, es un acto de nobleza. Pero hay que cuidar las formas. Las chicas no sabían absolutamente nada: no era la forma ni el modo de comunicar una noticia de estas características", le respondió Burlando.

Y reveló una charla reciente que tuvo con Gianinna: "Me dijo: 'Fernando, están hablando de mi papá como si estuviese muerto y está con vida. Sacame de toda esta mierda'".