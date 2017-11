Mónica Farro fue atacada por una "lluvia de piedras"

Mónica Farro y Cecilia Oviedo fueron víctimas de la inseguridad esta madrugada mientras circulaban en dos vehículos por la zona de Quilmes.





Embed En la bajada de Quilmes te tiran piedras para robarte x suerte estamos todos bien ...Basta con esta inseguridad @PatoBullrich empiecen hacer algo mañana no sabes si volvemos vivos a nuestras casa ..Mucha bronca y Tristeza pic.twitter.com/kS4v9IiG3e — Cecilia Oviedo (@CeciOviedoUnica) 10 de noviembre de 2017



Al bajar de la autopista los vehículos en los que se trasladaban fueron atacados a piedrazos. Una de las piedras impactó en el rostro de Oviedo.





Embed Una publicación compartida por moni farro (@moni.farro) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 3:40 PDT







Farro confirmó el episodio y contó cómo ocurrió, aún conmovida por lo sucedido. "Hicimos la bajada a Quilmes, creo que era ese lugar, y nos tiraron una lluvia de piedras donde rompieron los dos autos en los que veníamos", comentó a Primiciasya.com





"Una piedra le impactó a Cecilia Oviedo en la cara y el que me tiró a mí pegó abajo del vidrio, no me pasó nada, pero el susto está", finalizó.