Miles de mujeres marcharon al Congreso para exigir paridad de género

Una multitud de mujeres de organizaciones feministas, sindicatos, estudiantes, colectivos trans, partidos políticos y trabajadoras de organismos públicos marcharon hoy hacia el Congreso de la Nación por el Día Internacional de la Mujer y el Paro Internacional de Mujeres.

La marcha del 8M ocupaba en forma total la avenida de Mayo, entre Rodríguez Peña y Bolívar, la avenida 9 de Julio, entre Belgrano y avenida de Mayo y algunas calles laterales como las Diagonales Sur y Norte, en los alrededores de la Plaza de Mayo.

Embed En la marcha también están ellas . La generación q viene . Las mujeres sin miedo. Bellasss!! pic.twitter.com/ACcZcIZhaK — Florencia Peña (@Flor_de_P) 8 de marzo de 2018

La manifestación, compuesta en un 80% por mujeres, es encabezada por un cartel que reivindica el Paro Internacional de Mujeres, a los colectivos de mujeres lésbicas, travestis y trans, el aborto legal y contra los despidos en el sector público.

Mas atrás hay otras banderas de los organizadores de la marcha como l de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de diversas organizaciones feministas, sindicatos, y agrupaciones estudiantiles.

Las manifestantes caminan bajo las consignas en favor de la paridad laboral con el hombre, contra la violencia machista traducida en las denuncias por violencia de género y los femicidios, el reclamo del fin de una justicia patriarcal y por el aborto legal y seguro que se empezó a tratar en el Congreso.

El color verde, tanto en pañuelos, cintas y remeras, que simbolizan la lucha por el aborto legal, es el que predomina en la marcha, mientras que también está el tradicional color violeta que simboliza la lucha feminista por el resto de las consignas.

Roxana, una educadora que viene por primera vez a la marcha, dijo a Télam: "Soy educadora, madre y revindico poder ganar igual que un hombre en un trabajo, que compartamos con los hombres la crianza de los hijos y que ellos puedan tener también su licencia para cuidarlos".

marchabaires.jpg Miles de mujeres marcharon para exigir una ley de aborto legal y gratuito.

"Y que cuando nosotras nos vamos con licencia por maternidad, las empresas no nos congelen. Trabajé en una multinacional y me tuve que ir cuando quedé embarazada, porque me congelaron y no podía ser gerente con un niño que a veces tenía fiebre", sostuvo.

Precisó además que "está bueno que las nuevas generaciones nos ayuden a que ganemos lo mismo que los hombres".

Por su parte, Manuela Castañeira del movimiento Las Rojas aseguró que "la calle es el lugar donde podemos conquistar todos nuestros derechos, esto es emocionante, porque acá las mujeres víctimas de violencia se sienten seguras".

"En la calle las víctimas de abortos clandestinos se sienten acompañadas, las víctimas de despidos y suspensiones se sienten escuchadas, este movimiento las abraza", destacó.

Florencia Guimaraes García, activista travesti, reivindicó la marcha por los derechos de las mujer al señalar que "somos parte del feminismo, del paro internacional de mujeres, y estamos exigiendo justicia por Diana Sacayán ya que el lunes empieza el juicio por su asesinato".

Cánticos que reivindican la solidaridad, la unión de las mujeres y las que perdieron la vida por femicidios son cantadas por las más adolescentes junto a otros que piden "aborto legal en el hospital", además de carteles con consignas tales como "Dejá de educar a mi hijo como un macho violento" o "Grito de las que no tienen voz".

"Ni una sola mujer muerta más. Por aborto legal y seguro" es otra de las banderas que encabezaban la marcha, que llegaban esta tarde a la Plaza del Congreso, donde a las 18.30 esta prevista la lectura de un documento.